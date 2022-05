Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique prépare déjà un coup de balai légendaire !

Publié le 29 mai 2022 à 7h15 par Bernard Colas

Si Luis Campos s’apprête à prendre en charge la gestion sportive du PSG, Antero Henrique devrait pour sa part s’occuper des ventes à Paris, un domaine que le Portugais maîtrise bien, et cela tombe bien puisqu’un énorme dégraissage est espéré dans la capitale.

Le nouvel organigramme du PSG prend forme. Alors que Leonardo ne sera plus directeur sportif la saison prochaine, Luis Campos va prendre en charge la gestion sportive de l’équipe première, et sa nomination est désormais attendue en début de semaine. Le Portugais ne débarque pas seul car Antero Henrique occupera également une mission au sein du PSG, afin d’aider le club à vendre. Et du mouvement est espéré.

Une dizaine de départs espérée à Paris

Selon Le Parisien , le PSG a déjà tranché pour les départs. Cet été, Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi pourraient prendre la porte. À l’inverse, Sergio Ramos et Keylor Navas ne seront pas poussés vers la sortie, leur expérience étant appréciée par le PSG.