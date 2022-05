Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, Henrique… La révolution du projet QSI est lancée !

Publié le 28 mai 2022 à 22h15 par Bernard Colas

Comme annoncé ces derniers jours, Luis Campos s’apprête à prendre la succession de Leonardo au PSG, et le Portugais ne va pas arriver seul puisqu’il devrait former un binôme avec Antero Henrique, dans des rôles bien définis.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG peut procéder aux changements espérés en interne, et Leonardo est la première victime des plans qataris. L’Italo-brésilien a déjà été informé qu’il ne serait plus le directeur sportif du club la saison prochaine, et Luis Campos est désormais attendu pour prendre sa succession. Une arrivée annoncée il y a déjà quelques jours et qui devrait être officialisée très prochainement, puisque le PSG réglerait les derniers détails dans ce dossier.

Luis Campos arrive, Antero Henrique aussi

D’après les informations divulguées par Le Parisien, l’intronisation de Luis Campos au PSG devrait se faire en début de semaine. Le club finalise ce week-end les derniers détails du contrat du Portugais, qui devrait s’engager pour les trois prochaines années afin de gérer la gestion sportive de l’équipe première, avec comme première mission le choix du nouvel entraîneur et des futures recrues estivales. Luis Campos ne sera pas seul puisqu’il sera épaulé par Antero Henrique, qui sera responsable des départs lors du mercato estival. Un point sur lequel l’ancien directeur sportif du PSG s’est déjà illustré lors de son passage du côté du Parc des Princes.