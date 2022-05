Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur le retour d’Antero Henrique !

Publié le 28 mai 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique pourrait vraisemblablement faire son grand retour, avec les médias étrangers qui parlent d’une possible rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi à Paris. Mais quel rôle pourrait occuper le Portugais ?

On pourrait bientôt y voir plus clair dans le projet du Paris Saint-Germain. Alors que l’annonce du départ de Leonardo est toujours attendue, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bientôt boucler l’arrivée de son successeur, qui n’est autre que Luis Campos. Ce dernier connait bien la Ligue 1 et le football français puisqu’il a travaillé au LOSC et à l’AS Monaco, où il a d’ailleurs noué des liens forts avec Kylian Mbappé et son entourage. Pourtant, TMW a annoncé ce samedi que Campos pourrait finalement éconduire les avances du PSG, avec Al-Khelaïfi qui aurait donc l’intention de se tourner vers Antero Henrique comme plan B.

Antero Henrique ne fera pas son retour, mais...