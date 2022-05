Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez se lâche sur Kylian Mbappé !

Publié le 29 mai 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

Ce samedi, le Real Madrid a remporté la 14ème Ligue des Champions de son histoire. Forcément, la joie était énorme dans le camp merengue, mais suite à ce sacre, il y a un joueur qui s’est retrouvé au centre de nombreuses discussions : Kylian Mbappé. Il y a une semaine, le Français décidait de snober le Real Madrid, préférant prolonger au PSG. Un terrible échec auquel on ne pense désormais plus au sein de la Casa Blanca comme l’a bien souligné Florentino Pérez.

Au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG. Le Français a paraphé ainsi un nouveau bail jusqu’en 2025 avec le club de la capitale, faisant par la même occasion faux bond au Real Madrid. Les Merengue pensaient pourtant avoir bouclé l’arrivée du crack de Bondy. Se référant à la parole donnée par Mbappé, Florentino Pérez pensait enfin toucher son rêve du doigt et tout était prévu pour accueillir l’international français au Bernabeu. Cela ne sera finalement pas pour cet été puisque Kylian Mbappé a donc décidé de poursuivre son aventure avec le PSG, estimant que le moment de quitter la France n’était pas encore venu. Forcément, le coup est rude pour les Merengue et en Espagne, on a énormément eu du mal à digérer cet affront. Mais tout cela c’était avant ce samedi et le nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Opposée à Liverpool au Stade de France, la Casa Blanca a fait preuve d’un énorme réalisme et d’une solidité à toute épreuve en défense pour s’impose sur le plus petit des scores. Le Real Madrid a ainsi soulevé sa 14ème Ligue des Champions. De quoi faire oublier aux champions d’Espagne et d’Europe, l’échec avec Kylian Mbappé intervenu une semaine plus tôt.

« Mbappé n’est pas venu car il n’a pas voulu venir »

Bien qu’il soit donc resté au PSG, Kylian Mbappé s’est malgré tout glissé au milieu de la fête du Real Madrid suite à cette 14ème Ligue des Champions. Et ce n’est autre que Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, qui s’est lâché sur le Français qui a refusé de venir dans son club. Ainsi, appelé par Josep Pedrerol, le présentateur de l’émission El Chiringuito , Florentino Pérez a expliqué : « Pour le moment, on n’a pas besoin qu’une star française vienne. (…) Mbappé n’est pas venu car il n’a pas voulu venir ». Mais le président du Real Madrid ne s’est pas arrêté là pour Kylian Mbappé. Pour Sky Sports , il a confié : « Mbappé était au Real Madrid était une possibilité puis il a fait son choix. C’est sa propre décision. Le Real Madrid sera le Real Madrid, Mbappé sera Mbappé et le PSG sera le PSG. Rien ne changera à cause de cette opération ». Et au micro de Movistar , il en a rajouté une couche : « Mbappé est déjà oublié, il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid ».