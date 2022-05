Mercato - PSG : L’énorme sortie de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Il y a une semaine, le Real Madrid tombait de très haut suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Mais voilà qu’aujourd’hui, la déception est quelque peu passée chez les Merengue. Suite à la victoire de la Casa Blanca en Ligue des Champions face à Liverpool, l’échec Mbappé est de l’histoire ancienne.

Pendant de longs mois, le Real Madrid a cru accueillir Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Français aurait alors été libre de rejoindre la Casa Blanca, où on avait déjà tout prévu pour son arrivée durant ce mercato estival. Finalement, le forcing du Qatar aura fini par payer. En effet, Mbappé a choisi de prolonger avec le PSG, signant un nouveau contrat jusqu’en 2025. Un terrible coup dur pour le Real Madrid, qui semble toutefois être aujourd’hui de l’histoire.

Ce samedi, sur la pelouse du Stade de France, le Real Madrid a remporté face à Liverpool la Ligue des Champions, la 14ème de son histoire. Forcément, le bonheur était énorme côté merengue. De quoi même faire oublier à Florentino Pérez ce qui est arrivé avec Kylian Mbappé. « Mbappé est déjà oublié, il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid », a lâché le président du Real Madrid au micro de Movistar .

Florentino Pérez: “Mbappé? He does not exist tonight. It’s Real Madrid party. It’s a thing of the past. Nothing has happened. Real Madrid had a perfect season”. 🚨⚪️ #RealMadrid pic.twitter.com/lSxUjo8KSO