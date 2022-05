Mercato - Real Madrid : Ancelotti a bouclé la signature de cette star !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric ne devrait en aucun cas prendre le large lors du prochain mercato estival. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le club merengue ce samedi soir, l'international croate aurait paraphé un nouveau bail d'une saison.

Ce samedi soir, le Real Madrid est entré encore un peu plus dans l'histoire du football. Opposé à Liverpool au stade de France, le club merengue a remporté la 14ème Ligue des Champions de son histoire. Et pour réaliser cet exploit, le Real Madrid a pu compter sur Luka Modric tout au long de la saison, et ce, malgré ses 36 ans. Alors que l'international croate était en fin de contrat le 30 juin, Florentino Pérez aurait tenu à le récompenser de ses efforts, en lui offrant un nouveau bail.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Florentino Pérez aurait fait le nécessaire pour ne pas voir Luka Modric partir librement et gratuitement cet été. Alors que le Real Madrid vient de remporter une nouvelle Ligue des Champions, la star croate aurait paraphé un nouveau bail d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2023, après avoir trouvé un accord total avec sa direction il y a deux mois. Luka Modric serait donc assuré de rester une année supplémentaire au Real Madrid.





