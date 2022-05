Mercato - PSG : Florentino Pérez en rajoute une couche sur le choix de Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Ce samedi, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions face à Liverpool. Mais suite à ce sacre, Kylian Mbappé était au coeur de nombreuses discussions du côté des Madrilènes. D’ailleurs, Florentino Pérez n’a pas échappé aux aux questions sur le choix du Français de prolonger avec le PSG.

Annoncé quasiment au Real Madrid pour cet été, Kylian Mbappé a finalement fait faux bond aux Merengue, préférant prolonger avec le PSG jusqu’en 2025. Ce samedi, c’est donc en tant que joueur parisien que l’international français a regarder le Real Madrid soulever la Ligue des Champions sur la pelouse du Stade de France. Forcément, suite à ce sacre, de nombreuses pensées se sont dirigées vers Mbappé et son refus de rejoindre la Casa Blanca.

Suite à ce sacre du Real Madrid, Florentino Pérez n’a ainsi pas échappé aux questions à propos de Kylian Mbappé. « Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid », a-t-il tout d’abord confié. Puis, au micro de Sky Sport, le président du Real Madrid en a rajouté une couche sur Mbappé, lâchant : « Mbappé était au Real Madrid était une possibilité puis il a fait son choix. C’est sa propre décision. Le Real Madrid sera le Real Madrid, Mbappé sera Mbappé et le PSG sera le PSG. Rien ne changer à cause de cette opération ».

Florentino Pérez tells @SkySport: "Mbappé to Real Madrid was a possibility but then he made his choice, it's his own decision". ⚪️ #RealMadrid"Real Madrid will be Real Madrid, Mbappé will be Mbappé and PSG will be PSG - nothing will change because of that deal".