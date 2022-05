Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koundé, Koulibaly... Gros problème pour Xavi ?

Publié le 29 mai 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

Pour cet été, Xavi aimerait recruter un nouveau défenseur pour ajouter un peu de profondeur à son effectif. Dans cette optique, l’entraîneur blaugrana aurait deux noms en tête : Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Cependant, la concurrence promet d’être très rude sur les deux dossiers puisque de nombreux clubs suivraient également le joueur du FC Séville et celui de Naples.

Après une saison en demi-teinte, marquée par un début catastrophique et une élimination précoce en Ligue des champions, le FC Barcelone entend bien se renforcer cet été pour éviter de vivre un exercice similaire. Dans cette optique, Joan Laporta aurait plusieurs noms sur sa liste pour le moment comme Robert Lewandowski, César Azpilicueta, Carlos Soler ou encore Sadio Mané. Mais Xavi souhaiterait également avoir du renfort dans sa charnière centrale malgré l’arrivée prochaine d’Andreas Christensen. Et l’entraîneur du club culé aurait deux joueurs bien définis en tête.

Xavi veut Koundé ou Koulibaly, mais la concurrence est rude

D’après les informations de Mundo Deportivo , Xavi serait à la recherche d’un défenseur puissant pour pallier une éventuelle absence de Ronald Araujo en cours de saison. Dans cette optique, l’entraîneur blaugrana ciblerait Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Toutefois, le technicien espagnol aurait une préférence pour l’international tricolore en raison de sa jeunesse, de sa qualité de récupération et le fait qu’il connaisse déjà le championnat. Cependant, le FC Barcelone devrait se heurter à une énorme concurrence pour les deux joueurs. En effet, Chelsea suivrait de près Jules Koundé, tandis que Kalidou Koulibaly ferait l’objet de convoitises de la part de la Juventus, du PSG, de l’Inter, de l’AS Roma, d’Aston Villa et de Newcastle alors que Naples essayerait de le prolonger. Xavi va donc devoir sortir les muscles s’il veut recruter l’un des deux défenseurs cet été.