Mercato - OM : Longoria fixe son prix pour le transfert de Milik !

Publié le 29 mai 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Heureux à Marseille, Arkadiusz Milik se pose malgré tout des questions sur son avenir en raison de sa relation compliquée avec Jorge Sampaoli. Un transfert n’est donc pas à exclure pour l’attaquant polonais, et Pablo Longoria aurait déjà fixé son prix, en cas de départ.

Arkadiusz Milik pourrait faire parler de lui durant l’été. Après une saison délicate, marquée par sa relation compliquée avec Jorge Sampaoli, l’attaquant polonais s’interroge sur son avenir. Heureux à l’OM et dans la ville de Marseille, Arkadiusz Milik n’écarterait aucune option pour la suite de sa carrière, et des proches du dossier ont assuré cette semaine à RMC « qu’un point sera fait entre toutes les parties » prochainement. Le départ d’Arkadiusz Milik n’est donc pas à exclure, et l’OM aurait déjà fixé son prix.

Pour Milik, c’est 11M€ !

D’après Foot Mercato , Arkadiusz Milik voit effectivement son avenir s’inscrire en pointillé en raison de ses rapports avec Jorge Sampaoli. Du côté de l’OM, le dossier est également sur la table et Pablo Longoria attendrait au moins 11M€ pour l’ancien attaquant du Napoli. Reste à voir désormais si des clubs se positionneront…