Mercato - OM : Ça s'emballe déjà pour Arkadiusz Milik !

Publié le 28 mai 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Comme à chaque mercato, l’avenir d’Arkadiusz Milik fait énormément parler, avec un possible départ de l’Olympique de Marseille qui est évoqué. Le Polonais se poserait des questions au sujet de son avenir et en Italie, la Juventus pourrait bien revenir à la charge.

Dès son arrivée, Arkadiusz Milik a été annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille. En échec au Napoli, le Polonais comptait sur le club phocéen pour se relancer avant de rejoindre un top-club européen et disputer régulièrement la Ligue des Champions. Ça sera le cas avec l’OM la saison prochaine, mais cela est-il suffisant pour le retenir ? A en croire RMC Sport , pas vraiment. Milik se poserait en effet des questions au sujet de son avenir et sa relation avec Jorge Sampaoli rentre forcément dans sa réflexion. Son départ pourrait d’ailleurs ramener un joli chèque à l’Olympique de Marseille, qui a déjà un remplaçant sous le bras avec Cédric Bakambu, qui deviendra l’un des plus gros salaires du club après son arrivée l’hiver dernier.

Milik remplaçant de Vlahović à la Juventus ?