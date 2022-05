Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Sampaoli… Cette énorme annonce sur le recrutement !

Publié le 29 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

À en croire les révélations du père de Gerson, le milieu de terrain brésilien de l’OM, c’est bel et bien Jorge Sampaoli qui devrait piloter le prochain mercato estival du club marseillais, et non pas son président Pablo Longoria.

L’été dernier, à la demande de Jorge Sampaoli, l’OM avait fait une partie de son recrutement au Brésil en faisait venir Luan Peres (27 ans) de Santos pour 4,5M€, mais surtout Gerson (25 ans), en provenance de Flamengo, avec un deal qui pourrait atteindre au final 30M€ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. D’ailleurs, le père du milieu de terrain brésilien a fait une grande révélation sur les méthodes de l’OM pour son mercato.

« Sampaoli aura le dernier mot »

Interrogé par SportMed TV, Marcao, le père de Gerson, a assuré que c’est Jorge Sampaoli qui devrait prendre les décisions pour le recrutement de l’OM, et non son président : « Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien. Mais c’est Sampaoli qui aura le dernier mot pour les recrues. Je n’ai pas d’information sur des pistes au Brésil », indique le père de Gerson.