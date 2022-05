Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une annonce imminente de Mané sur son avenir ? La réponse !

Publié le 29 mai 2022 à 14h00 par Amadou Diawara

A la veille de la finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané a promis qu'il allait faire une annonce sur son avenir après le choc face au Real Madrid. Alors que Liverpool s'est incliné face au club merengue ce samedi soir, la star sénégalaise ne devrait pas tenir sa promesse.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, en embuscade pour s'offrir les services du Sénégalais cet été. Interrogé par Liverpool Echo peu avant la finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané avait promis de faire une déclaration sur son avenir dès le coup de sifflet final de la rencontre : « Honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnerai la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial. Je vous dirai alors tout ce que vous voulez entendre (...) Samedi, reviens et je te fais la promesse que je te donne la réponse, mais pour l'instant gagnons la Ligue des champions, je n'ai pas le temps pour autre chose. Un transfert au Real Madrid ? Bonne question ! (rires) Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions et sur la victoire (contre le Real Madrid ce samedi), ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match avec Liverpool ». Toutefois, Sadio Mané n'aurait pas fait la moindre annonce après la défaite de Liverpool contre le Real Madrid ce samedi soir (1-0), et il ne devrait pas le faire ce dimanche non plus.

Sadio Mané ne devrait pas tenir sa promesse ce dimanche

Selon les informations de Sky Germany , il serait peu probable que Sadio Mané fasse une annonce quant à son avenir ce dimanche. Comme l'a indiqué le média allemand, l'attaquant de Liverpool devrait garder le silence, comme il l'aurait fait ce samedi soir en zone mixte après la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.