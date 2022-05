Mercato - Real Madrid : Sadio Mané a tranché pour son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Avec 269 rencontres, 120 buts, 48 passes décisives et 6 trophées remportés, Sadio Mané a déjà accompli de très belles choses à Liverpool. Toutefois, cela pourrait désormais être la fin de l’aventure anglaise pour le Sénégalais. Celui-ci aurait définitivement choisi de quitter les Reds lors du mercato estival, et aurait déjà informé le club de sa décision.

La fin de l’idylle entre Sadio Mané et Liverpool semble proche. Indiscutable chez les Reds , où il a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives en 51 rencontres cette saison, l’international sénégalais pourrait tout de même faire ses valises dans les prochaines semaines. Le joueur de 30 ans est lié au club anglais jusqu’en juin 2023, cependant, ses belles performances suscitent beaucoup d’intérêts en Europe, notamment du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, qui souhaiteraient le déloger dès maintenant. Face à tout cet engouement, l’ailier aurait pris une grosse décision pour la suite de sa carrière.

Effectivement, Sadio Mané aurait choisi de ne pas honorer son contrat avec Liverpool jusqu’à son terme, et de partir lors du mercato estival. Selon le journaliste de Sport 1 , Kerry Hau, l’international sénégalais aurait déjà informé Jürgen Klopp et ses coéquipiers de sa décision. Reste maintenant à savoir où se passera la suite de sa carrière, qui semble tout de même s’éloigner petit à petit de la Premier League.

Sadio #Mané is very close to joining Bayern Munich. He has decided to leave Liverpool, Klopp and his teammates are informed. PSG is not completely out of the race yet, but he prefers Bayern – as he can be the big star there.