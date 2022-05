Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp a tenté le tout pour le tout avec Mbappé !

Publié le 29 mai 2022 à 17h10 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com, Liverpool avait envisagé de recruter Kylian Mbappé. L'entraîneur du club anglais, Jürgen Klopp avait contacté, à maintes reprises, le joueur français pour essayer de le convaincre. Mais les Reds n'ont pu rivaliser avec le Real Madrid, mais aussi avec le PSG, qui a finalement remporté cette bataille dans ce dossier.

On a longtemps cru que le Real Madrid et le PSG étaient les seuls options pour Kylian Mbappé. Mais un autre club européen a tenté le coup dans ce dossier. Comme annoncé par le 10Sport dès avril 2020, Liverpool a étudié cette piste pendant quelques temps. L'entraîneur de l'équipe anglaise, Jürgen Klopp avait directement contacté Kylian Mbappé pour évoquer une possible arrivée en Premier League. Mais cette opération a vite été mise de côté par le joueur, longtemps tiraillé entre le PSG et le Real Madrid.

« Klopp a appelé à maintes reprises Mbappé »

Lors d'un podcast organisé par le site Sport.fr, Abdellah Boulma a confirmé les contacts entre Kylian Mbappé et Jürgen Klopp. « Il y avait un troisième protagoniste, Liverpool, même si cette piste a été vite mise de côté. Klopp a appelé à maintes reprises Mbappé, mais les deux derniers choix étaient le PSG et le Real Madrid » a confié le journaliste indépendant. Finalement, Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025.