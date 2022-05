Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Seko Fofana est entre les mains de Frank McCourt !

Publié le 29 mai 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Auteur d’une énorme saison avec le RC Lens, Seko Fofana intéresse du monde et pas n’importe qui. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d’un intérêt de l’OM. Sur la Canebière, on serait bel et bien sous le charme de l’Ivoirien. Toutefois, tout dépendrait de Frank McCourt pour voir Fofana rejoindre l’OM. Explications.

Avec sa qualification en Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence pour bien figurer sur la scène européenne. Suite au départ de Boubacar Kamara, il va notamment falloir recruter au milieu de terrain pour offrir de nouvelles armes à Jorge Sampaoli. Et pour cela, Pablo Longoria regarderait du côté du RC Lens. En effet, il est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant que l’OM serait sur les traces de Seko Fofana, auteur d’une incroyable saison avec les Sang et Or. Selon les informations du 10sport.com, l’OL est également très intéressé par Fofana.

Trop cher pour l’OM ?

Qui raflera alors la mise pour Seko Fofana ? Ce dimanche, Téléfoot a confirmé l’intérêt de l’OM pour le joueur du RC Lens. Sur la Canebière, on voudrait recruter l’Ivoirien, cela aurait été validé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Problème, les finances de l’OM ne permettraient actuellement d’assumer une telle opération, que ce soit pour payer le transfert de Fofana ou bien pour assumer le salaire du milieu de terrain. La condition serait claire pour permettre cette opération : que Frank McCourt mette la main à la poche. Dans le même temps, d’autres clubs avanceraient leurs pions. Selon l’émission de TF1 , les pistes les plus sérieuses mèneraient actuellement en Angleterre.