EXCLU - Mercato : L’OL avance sur Seko Fofana (RC Lens) !

Publié le 27 mai 2022 à 22h00 par Alexis Bernard

Auteur d’une saison de haut vol sous les couleurs du RC Lens, Seko Fofana est l’objet de bien des convoitises, en France comme à l’étranger. Et selon nos informations, l’Olympique Lyonnais s’active de plus en plus à l’approche du mercato estival en prévision d’une offensive. Mais il faudra être armé pour répondre aux prétentions financières lensoises, qui risquent d’être élevées…

L’intérêt de l’OL pour Seko Fofana n’est pas nouveau. Les Gones surveillent très attentivement la progression exceptionnelle de l’Ivoirien de 27 ans, rayonnant durant toute la saison 2021-2022 (8 buts, 1 passe décisive en 38 matchs). Des prestations scrutées par les dirigeants lyonnais, comme par une flopée de clubs européens, tous prêts à dégainer cet été pour tenter de l’arracher au RC Lens. Et à l’approche du mercato estival, chaque club se met en ordre de marche. A commencer par l’OL, qui s’organise très concrètement en coulisses.

Lyon se prépare à une offensive

Selon nos informations, ces derniers jours, l’OL a relancé activement le dossier Fofana. L’état-major lyonnais réfléchit à la meilleure approche pour tenter de faire mouche aussi rapidement qu’efficacement, conscient que la concurrence sera rude. Si aucune proposition officielle n’a encore été transmise, l’OL se tient prêt et espère être proche des demandes lensoises. Mais difficile de connaître le « juste prix » de ce dossier qui fait saliver bien au-delà des frontières françaises… En effet, comme révélé par le10sport.com le 26 février dernier, des clubs comme Newcastle ont déjà prévu de se positionner cet été. Les Magpies ont fait de Seko Fofana leur priorité et n’hésiteront pas à sortir le chéquier pour obtenir gain de cause. C’est cette concurrence qui fait peur aux dirigeants lyonnais.

