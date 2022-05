Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a bien vendu l’OM !

Publié le 29 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Malgré les nombreux démentis du côté de l'OM, que ce soit via Frank McCourt ou Pablo Longoria, Thibaud Vézirian ne change pas de discours et continue de répéter que le club phocéen sera bientôt vendu.

Depuis un an et demi, Thibaud Vézirian annonce avec imminence la vente de l'OM. Toutefois, jusque-là, il n'y a eu aucune officialisation et les démentis s'enchainent même du côté de l'OM puisque Frank McCourt et Pablo Longoria ne cessent d'affirmer qu'ils ne comptent pas partir. Cela n'empêche pas Thibaud Vézirian de persister à dire que les Saoudiens arriveront à Marseille prochainement. Le journaliste continue en effet d'affirmer que l'OM est vendu.

Vézirian en rajoute une couche

« Aujourd’hui je n’ai que des voyants qui sont au vert. Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu », assure le journaliste au micro de SportMed TV . Une déclaration qui tranche avec la récente sortie de Pablo Longoria au sujet de l'investissement de Frank McCourt. « Depuis que je suis arrivé au club, Frank McCourt est une personne très investie sur le projet. Il m’a donné personnellement beaucoup de confiance, beaucoup de courage pour faire des choses. C’est lui qui voulait absolument venir pour le dernier match de la saison, partager ces moments avec sa famille. Je considère que, pour lui, vivre ce type de moments dans le monde du sport, dans le monde du football, à côté de sa famille, c’est incroyable. Avant le match, il voulait absolument parler avec Sampaoli, lui donner de la confiance. Quand tu possèdes un club, c’est pour vivre de tels moments, ce type d’émotions. Son niveau d’investissement dans le club est récompensé par des soirées comme celle-ci. Personnellement, en tant que président, je suis content qu’il ait pu vivre ce type d’émotions », confiait le président de l'OM au micro de RMC .