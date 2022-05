Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a lancé les hostilités pour cette cible à 150M€ !

Publié le 29 mai 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Malgré la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG aimerait recruter Rafael Leao pour renforcer son attaque. Dans cette optique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait allé à la pêche aux renseignements auprès de l'agent Jorge Mendes. Et à en croire la presse italienne, la clause libératoire à 150M€ de Rafael Leao ne ferait pas trembler le président du PSG.

Samedi 21 mai, Kylian Mbappé a mis fin à un feuilleton qui a duré pendant de longs mois. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, le numéro 7 du PSG aurait pu rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester à Paris et de renouveler son bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Pour pallier le potentiel départ du champion du monde français, le PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment celui de Rafael Leao. Et malgré la prolongation de Kylian Mbappé, la direction rouge et bleu n'aurait pas renoncé à l'idée de s'offrir les services de l'attaquant du Milan AC. Toutefois, le PSG pourrait se heurter à l'intransigeance des Rossoneri . En effet, Paolo Maldini a déjà fait clairement savoir qu'il ne comptait pas se séparer de Rafael Leao. « Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C’est encore un diamant brut qui progresse. Nous avons vraiment cru en lui. Il est clair que si à l'avenir Milan n'est pas au niveau de Leão ou réciproquement, les choses pourront changer. Mais en ce moment, la croissance est exponentielle pour lui et pour le club » , a déclaré le directeur technique du Milan AC lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport il y a quelques jours. Mais quelle est la position de Rafael Leao ?

La clause à 150M€ de Rafael Leao ne fait pas peur au PSG

Lors d'un entretien accordé à A Bola ce vendredi, Rafael Leao s'est livré sur son avenir. « Je suis à Milan et j’ai encore deux ans de contrat. Je suis content que le club me considère intouchable, j’ai vraiment l’impression d’être chez moi ici. L'intérêt du Real Madrid ? C’est un honneur être lié à ce genre de club, mais je garde les pieds sur terre. Mes deux premières années à Milan ne se sont pas passées comme je l’aurais voulu, mais désormais j’espère faire des grandes choses à l’avenir » , a confié l'attaquant du Milan AC.

Le PSG est allé à la pêche aux infos auprès du clan Leao

Ce dimanche, Il Corriere della Sera a fait un nouveau point sur le cas de Rafael Leao. Et à en croire le média transalpin, la sortie de Paolo Maldini n'aurait pas refroidi le PSG. En effet, ni le club de la capitale, ni le Real Madrid ne serait effrayé par la clause libératoire de Rafael Leao, qui serait de l'ordre de 150M€. A tel point que le PSG et la Maison-Blanche auraient approché l'agent Jorge Mendes pour se renseigner sur la situation de l'attaquant du Milan AC. Reste à savoir si Rafael Leao évoluera au PSG, au Real Madrid ou au Milan AC la saison prochaine.