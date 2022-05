Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ne lâche rien pour sa grande priorité du recrutement !

Publié le 29 mai 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Désormais au centre du projet du PSG, Kylian Mbappé pèserait notamment dans le recrutement du club de la capitale. Et pour cet été, l’international français saurait très bien ce qu’il voudrait, réclamant l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni, sur le départ de l’AS Monaco. Et pour convaincre son compatriote, Mbappé continuerait son forcing en coulisses.

Le PSG aura donc fini par réussir à prolonger Kylian Mbappé. Désormais lié jusqu’en 2025, le Français est désormais au centre du projet parisien. On va ainsi construire autour de Mbappé, qui aura d’ailleurs son importance dans les futures recrues du club de la capitale. Le joueur de Mauricio Pochettino pourrait lui aussi avoir son mot à dire sur le recrutement du PSG et sa première demande serait déjà identifiée. A Paris, Mbappé voudrait Aurélien Tchouaméni, dont le départ de l’AS Monaco ne fait de plus en plus aucun doute. Toutefois, les champions de France sont loin d’être seuls pour Tchouaméni, mais Kylian Mbappé ne lâcherait rien…

Le forcing de Mbappé !

Kylian Mbappé voudrait donc Aurélien Tchouaméni au PSG et il ferait tout pour y arriver. Ainsi, comme expliqué par Abdellah Boulma, le Parisien tenterait actuellement tout pour convaincre le joueur de l’AS Monaco de venir au Parc des Princes. Les discussions seraient d’ailleurs toujours en cours entre Tchouaméni et le PSG, mais cela n’est pas simple. Et aujourd’hui, c’est le Real Madrid qui tiendrait toujours la corde pour récupérer l’international français.