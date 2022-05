Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier, Amorim… Quel entraîneur pour le PSG ?

Publié le 29 mai 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Si Mauricio Pochettino est l’actuel entraîneur du PSG, il pourrait ne pas le rester très longtemps. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin pourrait être remercié dans les prochains jours. La question sera alors de savoir qui pourrait venir le remplacer sur le banc du PSG. Et pour cela, plusieurs options seraient à l’étude au sein du club de la capitale. Reste maintenant à identifier l’heureux élu.

La reconstruction du PSG a démarré ! Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif et pour le remplacer, les regards se tournent vers Luis Campos. Le Portugais devait ainsi avoir les commandes pour mener à bien cette révolution au PSG et notamment le choix du prochain entraîneur. Si Mauricio Pochettino est actuellement en poste, depuis de longues semaines maintenant, il est question d'un départ de l’Argentin. Et pour le remplacer, un nom est sur toutes les lèvres, celui de Zinedine Zidane. De passage à Paris ce week-end, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a d’ailleurs pas manqué d’être interpellé concernant une arrivée sur le banc du Parc des Princes. Toutefois, cela ne devrait pas arriver. En effet, selon les informations de Téléfoot , Zidane ne serait pas convaincu la projet du PSG et ne devrait ainsi pas venir. D’ailleurs, à propos de Zizou, Thibaud Vézirian a lâché sur sa chaine Youtube : « Zinedine Zidane au PSG ? Je maintiens mes infos qui viennent de la famille. Zinedine n’ira pas à Paris, car cela poserait trop de problèmes au niveau familial, aux affaires familiales. Zidane aujourd’hui c’est non, maintenant, si on lui propose la vie éternelle pour lui et toute sa famille, peut-être que ça peut lui faire changer d’avis. C’est le foot ».

La short list du PSG !

Si le PSG veut un nouvel entraîneur, il faudra donc regarder ailleurs. Et les options ne manqueraient pas pour le club de la capitale. En effet, comme l’a expliqué Téléfoot , on retrouverait actuellement 4 autres noms sur la short list du PSG, à savoir Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting Portugal, Christophe Galtier, en poste à l’OGC Nice, Sergio Conceiçao, qui vient d’être sacré champion du Portugal avec Porto ainsi que Thiago Motta, qui a obtenu de bons résultats avec La Spezia.



Néanmoins, Mauricio Pochettino est encore loin d’être parti et il ne voudrait d’ailleurs pas s’en aller. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’Argentin s’imagine aller au bout de son engagement avec le club de la capitale. Il y a quelques jours, Pochettino assurait en effet à propos de son avenir avec le PSG : « Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur. Si j’ai envie de continuer ? Bien sûr que oui. 100%. C'est un club qui a de l'ambition. La grande déception, c'est la Ligue des champions, en raison du désir des gens ».