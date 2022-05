Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible réponse du clan Zidane sur une arrivée à Paris !

Publié le 29 mai 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. Mais à en croire le clan du technicien français, sondée par Thibaud Vézirian, il ne signera pas à Paris pour des raisons familiales.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis de longs mois, et ce, parce que Doha rêve de positionner Zinedine Zidane à sa place sur son banc. D'ailleurs, selon nos informations du 17 décembre, l'écurie parisienne avait fait un grand pas en avant avec le technicien français grâce à son conseiller historique Alain Migliaccio. Toutefois, le travail du PSG pourrait ne pas porter ses fruits. D'après les informations de Thibaud Vézirian, divulguées sur YouTube , Zinedine Zidane ne devrait pas prendre la succession de Mauricio Pochettino cet été pour des raisons familiales.

«Zinedine n’ira pas à Paris, car cela poserait trop de problèmes au niveau familial»

« Zinedine Zidane au PSG ? Je maintiens mes infos qui viennent de la famille. Zinedine n’ira pas à Paris, car cela poserait trop de problèmes au niveau familial, aux affaires familiales. Zidane aujourd’hui c’est non, maintenant, si on lui propose la vie éternelle pour lui et toute sa famille, peut-être que ça peut lui faire changer d’avis. C’est le foot » , a précisé Thibaud Vézirian. Le PSG peut s'en mordre les doigts.