Mercato - PSG : Milan AC, titre… Donnarumma ne regrette pas son choix !

Publié le 29 mai 2022 à 15h10 par Thibault Morlain

Du côté du Milan AC, on n’a pas vraiment été déstabilisé par le départ de Gianluigi Donnarumma. Alors que Mike Maignan a déjà fait oublier le portier du PSG, le club lombard vient d’ailleurs de remporter le championnat d’Italie. Toutefois, ce n’est pas pour autant que Donnarumma regrette d’avoir fait ses valises l’été dernier.

Au Milan AC, on rêvait déjà d’une carrière à la Paolo Maldini pour Gianluigi Donnarumma. Formé et révélé à San Siro, l’Italien faisait le bonheur du club lombard où on le voyait faire toute sa carrière. Une belle histoire qui a toutefois pris fin l’été dernier. Arrivé au terme de son contrat, Donnarumma n’a jamais réussi à trouver un terrain d’entente avec la direction du Milan AC, faisant alors ses valises pour s’engager librement avec le PSG. Dans le même temps, Mike Maignan est venu le remplacer et de quelle manière. L’international français a réussi à faire oublier Gigio chez les Rossoneri, qui ont d’ailleurs été sacrés champions d’Italie.

« Il n’y aucun regret »

Ce dimanche, présent en conférence de presse à l’occasion du rassemblement de l’équipe d'Italie, Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs été interrogé sur son départ du Milan AC et des possibles regrets suite au titre de champion de Serie A de ses anciens coéquipiers. A cela, le gardien du PSG a alors assuré : « Il n’y a aucun regret. je suis content de ce que Milan a fait et j'ai écrit à tous mes coéquipiers. Je suis content de ce qu'ils ont fait mais il n'y a aucun regret ».