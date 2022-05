Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga révèle les raisons de son transfert !

Publié le 29 mai 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Eduardo Camavinga a quitté le Stade Rennais pour s'engager en faveur du Real Madrid. Alors qu'il vient de remporter la Ligue des Champions avec le club merengue, l'international français ne regrette pas du tout son choix de rejoindre la Maison-Blanche. D'ailleurs, Eduardo Camavinga a affirmé que c'était pour vivre ce genre d'expériences qu'il avait opté pour le Real Madrid l'été dernier.

Alors qu'il faisait le plus grands bonheur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Et finalement, l'international français a choisi de rejoindre la Maison-Blanche de Florentino Pérez lors du dernier mercato estival. Une décision qu'il est loin de regretter, puisqu'il vient de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à Canal + , Eduardo Camavinga a d'ailleurs avoué qu'il avait rejoint le Santiago Bernabeu dans le but de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles .

«C'est pour ça que je suis venu ici»

« C'est un truc de fou. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Toucher la coupe et vivre des matchs comme ça, c'est un truc de fou et c'est pour ça que je suis venu ici. A partir du moment où on vient ici, on sait qu'on est dans le meilleur club du monde. On joue dans le meilleur club du monde. On ne joue que des grands matchs et là, je suis très content d'avoir pu disputer la finale et de l'avoir remporté » , s'est enflammé Eduardo Camavinga.