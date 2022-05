Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris joue avec le feu pour Koulibaly !

Publié le 29 mai 2022 à 23h15 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat avec le Napoli, Kalidou Koulibaly est de nouveau annoncé proche d’une arrivée au Paris Saint-Germain et son départ pourrait enfin prendre forme, après de nombreux échecs. La presse italienne a d’ailleurs fait récemment remarquer que le défenseur avait déménagé plusieurs de ses voitures...vers son domicile de Paris !

Voilà des années que le nom de Kalidou Koulibaly est lié à celui du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le sénégalais est l’un des meilleurs défenseurs au monde et il est donc naturel qu’il ait tapé dans l’œil du club parisien, avec un Leonardo qui a souvent pêché en Serie A pour se renforcer. Le Brésilien devrait toutefois quitter son poste et le PSG devrait bientôt officialiser la chose, avec l’arrivée de Luis Campos pour le remplacer. On ne sait pas encore si ce dernier est un fan de Koulibaly, mais en Italie on continuer d’expliquer que le PSG pourrait bien être la prochaine destination du joueur.

Le PSG n’a pas encore bougé pour Koulibaly, mais...