Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un grand bouleversement dans le projet QSI !

Publié le 29 mai 2022 à 21h15 par Dan Marciano

En froid avec Leonardo, Kylian Mbappé aurait joué un grand rôle dans l'arrivée de Luis Campos. Passé par le LOSC et l'AS Monaco, le Portugais devrait débarquer au PSG dans les prochaines heures pour gérer l'intégralité du secteur sportif aux côtés de son compatriote Antero Henrique, ancien directeur sportif du club parisien.

Entre Leonardo et Kylian Mbappé, la situation s'est détériorée ces derniers mois. Preuve de cette distance entre les deux hommes, le Brésilien n'était plus l'interlocuteur du clan Mbappé durant les négociations. « Les relations se sont rafraichies avec lui. Mbappé n’était pas satisfait de la gestion, du manque de concertation, du problème chez les féminines, chez les jeunes, le manque de sérieux au sein de cette direction » a confié le journaliste Abdellah Boulma. En place depuis 2019, Leonardo a été démis de ses fonctions à l'issue de la rencontre face au FC Metz le 21 mai dernier. Pour le remplacer au poste de directeur sportif, le PSG aurait décidé de miser sur Luis Campos. Un choix loin d'être anodin.

« Campos ? C’était l’une des volontés de Mbappé »

Passé par le LOSC et l'AS Monaco, Luis Campos est un proche de Kylian Mbappé. Le joueur, désormais lié au PSG jusqu'en 2025, aurait d'ailleurs joué un rôle dans cette arrivée. « Campos ? Ça a été longuement négocié. Il aime travailler de Porto, Monte-Carlo, avoir de l’espace, être décisionnaire. Mais il est proche de Mbappé, et il délègue énormément. Mais c’était l’une des volontés de Mbappé » a confié Abdellah Boulma lors d'un podcast organisé pa r Sport.fr.