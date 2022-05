Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Koulibaly lâche une réponse claire à Campos !

Publié le 29 mai 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

Attendu pour prendre la succession de Leonardo au PSG en tant que directeur sportif, Luis Campos penserait à recruter Kalidou Koulibaly pour renforcer la défense de Mauricio Pochettino. Alors que d'autres clubs seraient également sur les traces du Sénégalais, son agent a tenu à mettre les choses au clair quant à son avenir.

Après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir à Leonardo qu'il ne sera plus le directeur sportif du PSG cet été. Pour remplacer ce dernier, le président parisien a décidé de miser sur Luis Campos. Et alors qu'il n'a pas encore été recruté officiellement, le Portugais aurait déjà des idées en tête pour renforcer l'effectif du PSG. En défense, par exemple, Luis Campos étudierait la possibilité d'attirer Kalidou Koulibaly vers le Parc des Princes. Sachant que son poulain est lié à Naples jusqu'au 30 juin 2023, Fali Ramadani s'est prononcé sur son avenir. Lors d'un entretien accordé au Corriere dello Sport , l'agent de Kalidou Koulibaly a expliqué qu'il comptait discuter avec Aurelio de Laurentiis avant de préparer un potentiel départ.

«Nous attendons de rencontrer De Laurentiis pour définir la meilleure solution»

« Les informations quotidiennes concernant (Kalidou) Koulibaly et apparaissant systématiquement dans les médias me poussent, en tant que représentant du joueur, à faire une clarification simple. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec d'autres clubs concernant son avenir et nous attendons de rencontrer le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour définir la meilleure solution pour le joueur et le club » , a confié Fali Ramadani, le représentant de Kalidou Koulibaly, dans des propos rapportés par Goal Italia .