Mercato - PSG : Guardiola ne lâche rien pour Pogba !

29 mai 2022

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba quittera Manchester United mais ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Alors que le PSG et la Juventus se montreraient très intéressés par les services du milieu de terrain 29 ans, un autre cador européen pourrait créer la surprise : Manchester City.

À l’approche du mercato estival, le PSG aurait déjà identifié ses priorités pour son recrutement. Le club de la capitale aimerait s’attacher les services de trois nouveaux milieu de terrain pour accompagner Marco Verratti. Dans cette optique, la direction parisienne pourrait poursuivre le travail initié par Leonardo avant son licenciement, le Brésilien s’étant mis au travail concernant une potentielle arrivée de Paul Pogba. Toutefois, la concurrence serait assez délicate sur ce dossier puisque la Juventus aimerait récupérer son ancien joueur alors que La Pioche serait tenté par un retour en Serie A. D’ailleurs, la lutte pour Paul Pogba devrait être plus rude que prévu.

City toujours en course ?

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Manchester City serait toujours dans la course pour s’attacher les services de Paul Pogba cet été. Malgré ce qui a été annoncé ces dernières semaines, les Citizens n’auraient toujours pas abdiqué dans ce dossier, alors qu’il n’y aurait toujours aucun accord entre la Juventus et le milieu de terrain de 29 ans. Le PSG devra donc bien lutter avec Manchester City en plus de la Vieille Dame pour recruter Paul Pogba cet été.