Mercato - Barcelone : Laporta a un plan en tête pour Koulibaly !

Foot - Mercato - Barcelone

Désireux de se renforcer défensivement lors du mercato estival, le FC Barcelone fait de Kalidou Koulibaly sa priorité. Toutefois, alors que son prix semble encore trop élevé pour un Barça en grande difficulté financières, Joan Laporta pourrait prêter Miralem Pjanic à Naples pour faciliter cette opération.

Le secteur défensif du FC Barcelone pourrait grandement changer lors du mercato estival. En effet Samuel Umtiti, Oscar Mingueza ou encore Clément Lenglet devraient être poussés vers la sortie, et Joan Laporta souhaite attirer des joueurs de classe mondiale pour les remplacer. L’arrivée libre d’Andreas Christensen semble déjà avoir été bouclée, mais les Blaugrana ne comptent pas s’arrêter là. Matthijs de Ligt et Jules Koundé ont notamment été ciblés, toutefois, leur prix très élevé contraint le Barça de devoir abandonner ces dossiers, pour se concentrer sur Kalidou Koulibaly. Indiscutable à Naples, l’international sénégalais sera libre de tout contrat en juin 2023, et pourrait être vendu cet été pour éviter un départ libre. Cependant, si les Napolitains demandent tout de même près de 35M€, les Catalans auraient trouvé un moyen de faire baisser le prix.

Selon les informations de Sport , Miralem Pjanic pourrait jouer un rôle dans la venue de Kalidou Koulibaly au FC Barcelone. En effet, Naples serait très intéressé par l’international bosnien, et ce dernier souhaiterait également rejoindre le club italien. Le Barça serait d’accord pour prêter le milieu de terrain aux Napolitains, cependant, les Blaugrana réclament un rabais sur le prix du Sénégalais en contrepartie. Un dossier qui pourrait être accéléré grâce à l'aide de Fali Ramadani, qui est l’agent des deux joueurs.

Napoli demand €35m for Kalidou Koulibaly. However, their manager really likes Miralem Pjanic. Barça want to include him in a possible swap deal for the centre back, and negotiations are set to start next week. Both players have the same agent.— @sport pic.twitter.com/tMlw8qV3Tv