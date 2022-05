Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce de Lewandowski sur son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski pourrait plier bagages et signer en faveur du FC Barcelone cet été. Interrogé sur son avenir, le buteur polonais a fait passer un message clair.

Arrivé à l'été 2014 au Bayern, Robert Lewandowski pourrait prendre le large dans un avenir proche. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le buteur polonais ne voudrait pas aller au bout de son engagement et aimerait changer d'air dès cet été. Et alors que le Bayern ferait tout son possible pour conserver Robert Lewandowski au moins une saison supplémentaire, le FC Barcelone tenterait de boucler le transfert du vétéran de 34 ans lors du prochain mercato estival. Mais quelle sera l'issue de ce feuilleton ? Interrogé ce dimanche, Robert Lewandowski a joué la carte du mystère.

Lors d'un entretien accordé à Sky German y, Robert Lewandowski a préféré rester énigmatique quant à son avenir. « Le moment de donner des informations viendra. Bientôt, il sera possible d'en dire plus » , a confié le buteur du Bayern à la presse allemande. Le FC Barcelone devra donc faire preuve de patience avant d'être fixé pour Robert Lewandowski. A suivre...

