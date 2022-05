Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme chantier attend Xavi au Barça pour cet été !

Publié le 29 mai 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

En quête de renforts sur le plan défensif, le FC Barcelone multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Le club catalan aurait d’ailleurs déjà placé plusieurs joueurs dans son viseur pour cet été comme Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Et un autre défenseur devrait se rajouter à la liste à l’approche du mercato estival, tandis que la concurrence se ferait plutôt rude sur le Français et le Sénégalais.

Ayant vécu une saison plutôt compliquée, surtout dans la première partie, le FC Barcelone entend bien se montrer actif sur le marché des transferts cet été afin de se renforcer. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait déjà de nombreuses pistes et aurait placé quelques joueurs sur sa liste. De son côté, Xavi aimerait obtenir du renfort dans sa charnière centrale, surtout en cas d’absence potentielle de Ronald Araujo au cours de la saison. Le club culé suivrait donc de près plusieurs défenseurs, comme Alessio Romagnoli, Jules Koundé et Kalidou Koulibaly, alors qu’Andreas Christensen devrait faire son arrivée cet été. Cependant, le FC Barcelone va devoir faire face à une énorme concurrence sur le marché des transferts pour les joueurs qu’il cible.

Énorme bataille à prévoir avec plusieurs cadors européens pour Koundé et Koulibaly

Selon les informations de Mundo Deportivo , Xavi apprécierait les profils de Jules Koundé et Kalidou Koulibaly, avec une préférence pour l’international tricolore en raison son jeune âge, de sa connaissance du championnat et de sa qualité de récupération. Cependant, l’entraîneur blaugrana va devoir sortir les muscles pour les deux défenseurs. En effet, le Sénégalais serait également convoité par la Juventus, le PSG, l’Inter, l’AS Roma, Newcastle et Aston Villa alors que Naples tenterait de prolonger son contrat. Pour Jules Koundé, Chelsea serait particulièrement à l’affût après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Cependant, le FC Barcelone pourrait bien bénéficier de quelques atouts pour le joueur du FC Séville. En effet, le club catalan pourrait tirer profit de ses bonnes relations avec le quatrième de la Liga pour passer devant les Blues pour l'international tricolore, d’autant plus que le pensionnaire de Premier League a connu un véritable coup d’arrêt à cause de sa situation. Toutefois, le prix réclamé par le FC Séville pour le défenseur de 23 ans (60M€) serait jugé trop élevé par la direction du FC Barcelone, qui pourrait donc tenter de le réduire en incluant des joueurs comme Francisco Trincão ou Sergiño Dest dans l’opération. Néanmoins, le FC Séville ne serait pas vraiment pour ce type de transaction et ne compterait pas revoir ses exigences à la baisse pour Jules Koundé. Face à cette difficulté, Xavi pourrait bien rebrousser chemin et se tourner vers une autre piste.

Inigo Martinez également ciblé par Xavi, alors que Romagnoli ne l’intéresse pas vraiment

Comme l’explique Mundo Deportivo , le FC Barcelone penserait à un autre défenseur en la personne d’Íñigo Martínez, surtout en cas de départ de Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Le profil du joueur de l’Athletic Bilbao - dont le contrat expire en juin 2023 - plairait à Xavi pour sa force et son leadership. Mais d’autres obstacles de taille pourraient venir barrer la route du FC Barcelone pour le joueur de 31 ans. En effet, l’Athletic Bilbao ne serait pas vraiment favorable à un départ d’Íñigo Martínez cet été. De son côté, le joueur pourrait se décider à rester dans son club puisque la fiscalité basque serait plus bénéfique pour les joueurs que celle catalane, qui nécessite un salaire brut assez élevé pour atteindre ce que les joueurs réclament en net. Le FC Barcelone n’aurait donc pas terminé ses recherches. Alessio Romagnoli a également été lié à la formation blaugrana lors des dernières semaines. Mais le joueur de l’AC Milan, pourtant libre en juin prochain, ne convaincrait pas vraiment Xavi pour le moment. À voir sur quel joueur le FC Barcelone se dirigera cet été pour se renforcer en défense.