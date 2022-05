Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La menace est identifiée pour cet international français !

Publié le 27 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone en vue du mercato estival, Jules Koundé serait la priorité défensive de Chelsea, qui devra débourser plus de 60M€ pour s’attirer ses services.

Désireux de revenir sur le devant de la scène européenne, le FC Barcelone compte réaliser un grand mercato estival. Le secteur défensif devrait notamment être l’un des chantiers de Joan Laporta. Alors que Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Sergiño Dest ou encore Oscar Mingueza pourraient ne pas être conservés, plusieurs joueurs sont ciblés pour les remplacer, notamment Jules Koundé. En 3 saisons au FC Séville, l’international français a pu montrer toutes ses qualités, et suscite l’intérêt du Barça. Toutefois, un géant anglais pourrait bien dépasser les Blaugrana sur ce dossier.

Chelsea est à fond sur Jules Koundé

Selon les informations de Mundo Deportivo , le FC Séville serait désormais prêt à se séparer de Jules Koundé pour un montant inférieur à celui de sa clause libératoire de 80M€. Toutefois, l’international français ne sera pas vendu pour moins de 60M€, ce qui resterait trop cher pour le FC Barcelone. Chelsea, qui disposera d’une enveloppe de plus de 200M€, souhaite renforcer son secteur défensif suite aux départs d'Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, et ferait de Koundé sa priorité.