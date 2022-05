Mercato - PSG : Ça repart de plus belle pour Paul Pogba !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de très près par le PSG et la Juventus. Et alors qu'il n'y aurait pas eu d'avancée majeure avec la Pioche depuis le 16 mai, le vice-président turinois, Pavel Nedved, poursuivrait ses efforts pour mener à bien ce dossier.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba devrait prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, la Pioche partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là. Et alors qu'un renouvellement de bail ne serait pas du tout d'actualité pour Paul Pogba, le PSG et la Juventus seraient en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€ cet été. Ce samedi, RMC Sport a fait un point sur la situation du numéro 6 de Manchester United et a rassuré le club de la capitale. En effet, comme l'a indiqué le média français, il n'y aurait pas eu d'avancée majeure entre la Juve et le clan Pogba depuis leur réunion du 16 mai. Toutefois, Pavel Nedved se serait décidé à relancer les hostilités.

Selon les informations de Tuttosport , Paul Pogba serait convaincu qu'un retour à la Juventus est l'option parfaite pour lui aujourd'hui. Alors qu'elle aurait déjà fait part de sa volonté de revenir à Turin à son ancienne direction, la star de Manchester United serait prête à s'assoir sur une partie de son salaire pour boucler son retour chez les Bianconeri . En effet, Paul Pogba serait disposé à signer un contrat d'environ 7,5M€ à la Juve , malgré un bail avoisinant les 13M€ annuels chez les Red Devils . Conscient de la situation, Pavel Nedved poursuivrait les discussions avec le clan Pogba en affichant une grande confiance, même si rien ne serait encore bouclé.

