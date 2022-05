Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée de Griezmann à l'OM ? La réponse de Vézirian !

Publié le 29 mai 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Alors qu’Antoine Griezmann semble être très proche de rester à l’Atletico de Madrid la saison prochaine, il a été question d’une potentielle arrivée à l’OM cet été ces derniers jours. L’attaquant de 31 ans pourrait en profiter pour découvrir la Ligue 1 dans sa carrière. Mais finalement, il n’y aurait absolument rien entre l’international tricolore et le club phocéen.

La saison prochaine, l’OM retrouvera la Ligue des champions. Deuxième de Ligue 1 après une dernière journée pleine de rebondissements, le club phocéen participera à la plus prestigieuse des compétitions européennes et voudrait donc se renforcer pour être compétitif. Dans cette optique, Pablo Longoria se serait déjà mis au travail sur le marché des transferts et explorerait plusieurs pistes. D’ailleurs, une rumeur assez folle a commencé à voir le jour ces derniers temps concernant une potentielle arrivée d’Antoine Griezmann. Mais il n’en serait finalement rien.

« Il n’y a absolument rien du tout avec Griezmann et l’OM »

« J’ai des mecs qui m’ont appelé il y a 15 jours en me disant que Griezmann ça avance, ça négocie, que des directeur sportifs en ont parlé. Je connais bien son avocat, son entourage. Il n’y a absolument rien du tout avec Griezmann et l’OM. Il veut gagner la Ligue des Champions et il ne veut pas attendre 2 ou 3 ans. Il n’y a rien avec l’OM, c’est totalement bidon. Il n’y a pas de relai avec Puma, ces choses là... » a confié le journaliste Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube .