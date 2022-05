Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi valide totalement l'arrivée de Gerson !

Publié le 29 mai 2022 à 23h45 par La rédaction

Auteur d’une deuxième partie de saison tonitruante, Gerson a reçu les compliments de Mattéo Guendouzi, son coéquipier à l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire Jorge Sampaoli. L’OM a vu son effectif se régénérer et cela a payé puisque le club olympien a fini deuxième de Ligue 1. Recrue la plus chère de ce mercato (30M€, comme annoncé en exclusivité par le10sport.com), Gerson a eu du mal à s’adapter. Mais en 2022, l’international brésilien a inversé la tendance. Peu importe son poste, Gerson est devenu l’élément indéboulonnable du onze de Sampaoli et ses statistiques ont explosé.

« C’est un joueur primordial qui a beaucoup aidé l’équipe cette saison »

Et Mattéo Guendouzi l’a bien compris. Dans l’émission Objectif Match , le milieu de l’OM a loué l’intégration et les performances de son coéquipier : « Gerson commence à très bien comprendre le français, il discute de plus en plus avec nous. C’est pour ça que la communication se facilite. C’est un très bon mec, on a de la chance de l’avoir parce qu’il arrive à faire une très bonne saison avec de bonnes statistiques. C’est un joueur primordial qui a beaucoup aidé l’équipe cette saison ».