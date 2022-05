Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prix est fixé pour Raphinha !

Publié le 30 mai 2022 à 11h10 par La rédaction

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur l’ailier de Leeds, Raphinha. Pour cause, Ousmane Dembélé, n’a toujours pas prolongé son contrat et les Blaugrana commencent sérieusement à s’impatienter. Si Dembélé quitte le club, le Barça formulera une offre pour le Brésilien, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Leeds demande une belle somme pour son joueur de 25 ans…

Avec un contrat arrivant à terme en juin prochain, le dossier Ousmane Dembélé est un vrai casse-tête pour les dirigeants Catalans. En effet, l’ailier français a déjà reçu une proposition afin de prolonger son contrat, mais n’aurait toujours pas communiqué sa décision au Barça. Ainsi, les Blaugrana auraient prévu un plan B au cas où Dembélé serait tenté d’aller voir ailleurs, et ce plan se nomme Raphinha. Évoluant au poste d'ailier pour Leeds, le Brésilien attendrait que le Barça bouge, mais les Catalans ne tenteront rien tant qu'il n'y aura pas d'issue définitive dans l’affaire Dembélé.

Raphinha, c’est 55 M€

Selon les informations de Mundo Deportivo , Leeds aurait effectivement fixé le prix de leur joueur à 55M€. Une somme plutôt importante pour le FC Barcelone, dont les finances sont au plus mal. Si Dembélé décide de se désolidariser des Blaugrana , les Barcelonais opteront quand même pour Raphinha, mais tenteront de faire baisser le prix de départ fixé par Leeds. Pour réussir un tel coup, des joueurs pourraient être échangés avec le club anglais afin de baisser drastiquement le prix du Brésilien. Une fois de plus, ce dossier dépendra de la situation financière des Catalans, qui doivent vendre pour se stabiliser.