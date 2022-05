Mercato - PSG : Nouvelle indice de taille sur l'arrivée de Thiago Motta !

Foot - Mercato - PSG

Après Leonardo, Mauricio Pochettino pourrait bien lui aussi faire ses valises lors des prochaines semaines. L’Argentin n’aurait pas vraiment convaincu sa direction, qui serait à la recherche d’un remplaçant pour le poste d’entraîneur. Sur la liste du PSG figurerait Thiago Motta, qui officie à La Spezia. D’ailleurs, un départ prendrait de plus en plus forme pour l’Italien.

Après sa première saison complète au PSG, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir convaincu son monde. Éliminé très tôt de la Ligue des champions avec un effectif colossal, l’entraîneur argentin n’a pas vraiment atteint les objectifs escomptés malgré un titre de champion de France. De ce fait, l’ancien de Tottenham pourrait être amené à faire ses valises cet été, quelques semaines après Leonardo. La direction du PSG serait à la recherche d’un nouvel entraîneur sur le marché des transferts et aurait placé quelques noms sur sa liste dont celui de Thiago Motta. D’ailleurs, un départ prendrait de plus en plus forme pour l’Italien.

D’après les informations de Fabrizio Romano, La Spezia aurait déjà identifié le successeur de Thiago Motta en la personne de Francesco Farioli. L’entraîneur d’Alanyaspor figurerait sur la liste du pensionnaire de Serie A depuis de nombreux mois maintenant et il serait un candidat très sérieux pour remplacer Thiago Motta. De ce fait, La Spezia serait désormais apte à se séparer du technicien italien à l’approche du mercato estival. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui voit l’une de ses pistes à la succession de Mauricio Pochettino se dégager petit à petit.

