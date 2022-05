Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recalé par Zidane, le Qatar doit se replier sur ses plans B !

Publié le 30 mai 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

A la recherche d'un entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, le Qatar avait fait de Zinedine Zidane sa priorité. Problème, l’ancien du Real Madrid ne devrait pas débarquer au Parc des Princes. De quoi donc obliger le club de la capitale à regarder ailleurs pour trouver son bonheur.

Alors que Luis Campos devrait remplacer Leonardo en tant que directeur sportif du PSG, le prochain changement devrait concerner l’entraîneur du club de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino devrait être remercié. Pour laisser sa place à qui ? Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Zinedine Zidane est la priorité du Qatar. Problème, selon les informations de Téléfoot dévoilées ce dimanche, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne viendra pas au PSG, n’étant pas convaincu par le projet.

Les autres options du PSG !

Zinedine Zidane ne devrait donc pas venir au PSG. Face à cela, le club de la capitale devra donc se replier sur ses plans B et ils seraient déjà identifiés. Sur la short list des Parisiens, on retrouverait Ruben Amorim (Sporting Portugal), Christophe Galtier (OGC Nice), Thiago Motta (La Spezia) et Sergio Conceiçao (FC Porto). Qui choisira alors le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino ? Un scénario ne serait également pas à exclure, celui de voir l’Argentin allait au terme de son contrat, soit jusqu’en 2023.