Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 35M€ répond à l'intérêt de Campos !

Publié le 29 mai 2022 à 18h45 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, le PSG serait sur les traces d'Ederson, jeune milieu de terrain de 22 ans sous contrat avec Salernitana. Valorisé entre 30 et 35M€ par ses dirigeants, le joueur brésilien a été questionné sur son avenir ce dimanche. L'occasion pour lui d'évoquer avec sincérité l'intérêt des décideurs parisiens.

Ce ne serait plus qu'une question d'heures avant que Luis Campos ne débarque au PSG pour se charger du secteur sportif. Le Portugais sera notamment en charge du prochain mercato estival et du recrutement de son équipe. L'une des priorités du dirigeant serait de renforcer le milieu de terrain. A en croire la presse italienne, le PSG serait toujours sur les traces d'Ederson, sous contrat jusqu'en 2026 avec Salernitana. Les dirigeants du club transalpin ne s'opposeraient pas à son départ cet été, notamment en cas d'offre comprise entre 30 et 35M€. Agé de 22 ans, Ederson a fait le point sur son avenir ce dimanche et a évoqué l'intérêt du PSG.

Ederson sort du silence sur l'intérêt du PSG

« J’étais heureux de lire ça, c’est la reconnaissance de mon travail, j’en ai parlé avec mes représentants quand c’est sorti, mais j’ai demandé à me concentrer sur la fin de saison, avec le maintien à aller chercher, d’autant que le mercato est encore loin. Cette semaine, je vais rentrer au Brésil, je vais parler à mes agents, on verra ce qui est vrai ou pas, s’il y a déjà des offres ou pas. Le PSG un club gigantesque, qui vise de grandes choses, comme la Ligue des Champions. Ils ont ramené de grands joueurs au sein de leur effectif, j'ai beaucoup de respect et d’admiration pour ce club. J’attends de voir s’il y aura quelque chose d’officiel. C’est valorisant de voir ce genre de clubs s’intéresser à toi, quelle que soit l'issue. Il faut rester droit, travailler fort, cela paie toujours, cela permet d’aller plus loin, d’atteindre de nouveaux paliers. J’espère que d’autres belles choses arriveront pour que ma carrière aille plus loin encore. Je ne sais pas si tous ces bruits sont vrais. On verra ensuite. Il faudra aussi parler avec la Salernitana, on prendra la décision ensemble, avec mon staff et la Salernitana. Je ne suis pas pressé. Le reste, on verra après » a confié Ederson dans un entretien accordé à Foot Mercato.