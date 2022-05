Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un étonnant dossier de Leonardo est fixé à 35M€ !

Publié le 4 mai 2022 à 22h45 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs jours maintenant, il est annoncé que le PSG serait intéressé par Ederson. Du côté de la Salernitana, on a d’ailleurs fixé le prix pour le milieu de terrain.

Cet été, le PSG s’est fixé pour priorité de recruter un nouveau milieu de terrain. Pour cela, Leonardo multiplie les pistes à l’instar de Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Mais comme à son habitude, le directeur du PSG regarde de près ce qui se fait du côté de la Serie A et dernièrement, une piste étonnante avait vu le jour, celle menant à Ederson, milieu de terrain de la Salernitana. A 22 ans, le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club italien.

« Ce serait au moins 30-35M€ »