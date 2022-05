Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour le départ de Pochettino !

Publié le 28 mai 2022 à 23h10 par Bernard Colas

Prêt à tout pour attirer Zinedine Zidane, le PSG n’exclurait pas de conserver Mauricio Pochettino en cas d’échec avec l’ancien entraîneur du Real Madrid à en croire la presse italienne. Néanmoins, Le Parisien apporte une version radicalement différente au sujet de l’avenir de l’Argentin.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino a-t-il encore une chance de rester à son poste la saison prochaine ? « Il me reste une année de contrat. Les défis sont là et cela motive tout entraîneur », a expliqué jeudi soir l’entraîneur du PSG au micro de la Cadena COPE , avant d’être relancé sur sa volonté ou non de poursuivre l’aventure au PSG : « Bien sûr que oui. 100%. C'est un club qui a de l'ambition . » Mais de son côté, la direction du PSG travaille sur la succession de l’Argentin et rêve de convaincre Zinedine Zidane, mais pour l’heure, ce dernier n’est pas emballé à l’idée de prendre les rênes du PSG, ce qui pourrait permettre à Mauricio Pochettino de sauver sa tête selon Sky Italia . Une hypothèse qui a toutefois peu de chances de voir le jour.

Plus aucun doute pour Pochettino

À en croire les informations divulguées par Le Parisien ce samedi soir, l’avenir de Mauricio Pochettino est déjà acté. Selon le média francilien, les chances de voir l’ancien entraîneur de Tottenham confirmé dans ses fonctions sont nulles, et son départ ne ferait plus aucun doute. Reste à voir désormais quel sera son successeur…