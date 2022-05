Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fofana, Clauss… Les espoirs s’envolent pour l’OM !

Publié le 30 mai 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM devrait se renforcer en conséquence afin de bien figurer pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour cela, Pablo Longoria regarderait notamment du côté du RC Lens, étant sous le charme de Seko Fofana et Jonathan Clauss. Problème, les deux joueurs de Franck Haise devraient plutôt poursuivre leur carrière loin de l’OM.

Au terme d’une excellente saison, le RC Lens devrait crouler sous les sollicitations durant le mercato estival. En effet, certains joueurs de Franck Haise ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Cela serait avant tout cas le cas de Seko Fofana, milieu de terrain, et Jonathan Clauss, arrière droit. Deux joueurs qui intéresseraient notamment l’OM, en quête de sang neuf pour l’effectif de Jorge Sampaoli qui doit se renforcer pour disputer la prochaine Ligue des Champions. Sur la Canebière, on aimerait bien voir débarquer Fofana et Clauss. Problème, cela serait très mal engagé pour Pablo Longoria qui pourrait bien voir ces deux joueurs lui filer sous le nez.

Fofana trop cher pour l’OM ?

Avec le départ de Boubacar Kamara, Seko Fofana pourrait être un renfort de poids pour le milieu de terrain de l’OM. Selon les informations de Téléfoot , sur la Canebière, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient d’ailleurs validé une arrivée du joueur du RC Lens. Problème, les finances des Olympiens ne suivent actuellement pas. En effet, Fofana serait beaucoup trop cher pour l’OM, à la fois en ce qui concerne l’indemnité de transfert, mais aussi pour ce qui est de son salaire. En revanche, si Frank McCourt décide de mettre la main à la poche, une arrivée de Seko Fofana pourrait être envisagée. Mais encore faut-il que l’Américain le souhaite ce qui n’est pas forcément le cas. De plus, pour le moment, les pistes les plus sérieuses mèneraient du côté de l’Angleterre pour l’ancien joueur de Manchester City tandis que selon les informations du 10sport.com, l'OL est également intéressé.

Direction l’Atlético pour Clauss ?

Pour ce qui est de Jonathan Clauss, cela sera aussi compliqué pour l’OM. Selon les informations de Téléfoot , les Phocéens auraient pris des renseignements pour le latéral du RC Lens, qui serait plutôt en partance pour l’Atlético de Madrid. Clauss aurait déjà rencontré les dirigeants colchoneros et serait très intéressé à l’idée de jouer sous les ordres de Diego Simeone. D’ailleurs, une offre de 6-7M€ pourrait rapidement être formulée pour convaincre le RC Lens de lâcher son joueur. A moins que Chelsea ne vienne tout chambouler. Avec le départ annoncé de César Azpilicueta, Thomas Tuchel apprécierait énormément le profil de Jonathan Clauss. Affaire à suivre…