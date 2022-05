Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, la pilule ne passe toujours pas pour Mbappé…

Publié le 30 mai 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Alors que le Real Madrid ne cachait pas son optimisme par le biais de la presse et même en interne quant à la venue de Kylian Mbappé à l’intersaison, l’attaquant français à snober Karim Benzema en prolongeant son contrat au PSG. Un choix que respecte le capitaine du Real Madrid, mais qu’il semble avoir eu du mal à digérer.

Pendant de longues semaines, l’optimisme était d’actualité du côté du Real Madrid pour l’arrivée libre de tout contrat de Kylian Mbappé alors que son engagement contractuel arrivait à expiration en juin prochain. Cependant, il y a deux semaines, le feuilleton Mbappé a pris un énorme tournant. Au cours d’une ultime réunion entre le clan Mbappé et les hauts décideurs du PSG, un rapprochement a été effectué et un accord a été trouvé comme sa mère Fayza Lamari le révélait le vendredi 20 mai, au même titre qu’avec le Real Madrid. Finalement, Kylian Mbappé a privilégié une signature au Real Madrid. Au grand dam de Karim Benzema et de plusieurs joueurs du club merengue qui ont soulevé la 14ème Ligues des champions de leur histoire samedi au Stade de France face à Liverpool (1-0).

Benzema aurait «aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid»

« Mbappé ? Moi j’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. Maintenant, il a choisi le PSG. Il faut respecter, il est jeune, il a beaucoup de responsabilités. C’est son choix. C’est un joueur du PSG. On prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Je ne pas déçu. Chacun fait ses choix. Le Real Madrid est le Real Madrid. Il a fait son choix. On est pote ». a confié Karim Benzema à Téléfoot dimanche matin. La pilule n’est pas encore passée…