Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour Seko Fofana, mais… !

Publié le 29 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est question d’un intérêt de l’OM pour le recrutement de Seko Fofana cet été, l’OL est également dans le coup pour le milieu du RC Lens comme le10sport.com vous l’a souligné en préparant son assaut. Néanmoins, le FC Séville en serait au même point que l’OM.

En marge du prochain mercato estival, et outre les dossiers William Saliba et Mohamed Ali-Cho, Pablo Longoria travaillerait d’ores et déjà sur plusieurs opérations susceptibles ou non de se produire à l’intersaison. Le président de l’OM garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Seko Fofana qui pourrait quitter le RC Lens cet été au vu de sa belle cote sur le marché des transferts. Hormis le PSG, l’OL est sur les rangs pour s’attacher les services du milieu de terrain lensois. D’ailleurs, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais préparent une offensive auprès de Lens pour le transfert de Fofana comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 mai.

L’OL prêt à dégainer, mais pas le FC Séville !

De quoi mettre la pression à Pablo Longoria. Cependant, et ce, bien qu’un intérêt du FC Séville ait été évoqué ces derniers jours, le président de l’OM n’accuserait pas un retard d’ores et déjà important sur le club sévillan. D’après le journaliste Gonzalo Tortosa d ’El Chiringuito , Séville n’aurait pas encore enclenché la seconde dans le dossier Fofana. L’OM sait donc à quoi s’en tenir pour le transfert de Seko Fofana.