Mercato - OM : Longoria reçoit un premier message pour la saison prochaine !

Prêté à Benfica l'été dernier, Nemanja Radonjic dispose d'une option d'achat estimée à 8M€ qui ne sera probablement pas levée. L'international serbe fait donc le point sur son avenir.

N'entrant plus dans les plans de jeu de Jorge Sampaoli, Nemanja Radonjic a finalement été prêté à Benfica la saison dernière. Mais au sein du club lisboète, l'ailier serbe a également eu du mal à se distinguer ce qui ne laisse que très peu de doute concernant la possibilité de voir son option d'achat, estimée à 8M€, être levée. Interrogé sur sa situation, Nemanja Radonjic reconnaît donc qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… », assure-t-il à Hotsport .

🗣️ Nemanja Radonjić hier, après la finale de Coupe de Serbie entre l'Étoile Rouge et le Partizan : "J'ai encore un an de contrat avec l'OM et je ne sais rien de plus. Maintenant, l'équipe nationale est au premier plan, donc on verra."#OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/sJNo2ffcFH