Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à Paris pour signer au PSG ? La réponse !

Publié le 29 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Présent à Paris ces jours-ci, Zinedine Zidane est régulièrement annoncé proche du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino dont l'avenir ne fait plus de doute. Mais Jean-Michel Larqué, qui a rencontré l'ancien numéro 10 des Bleus, est dubitatif à ce sujet.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG est toujours aussi incertain, la piste menant à Zinedine Zidane ne cesse de prendre de l'ampleur. Il faut dire que, comme révélé par le10sport.com, l'ancien numéro 10 des Bleus est la priorité du Qatar. C'est ainsi que la présence de Zinedine Zidane à Paris actuellement ne passe pas inaperçue. Si son passage dans la capitale lui permet d'assister à Roland-Garros ou encore à la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid, son ancien club, et Liverpool, certains y voient un indice sur son arrivée au PSG. Mais Jean-Michel Larqué, qui a pu discuter avec l'ancien coach merengue , assure qu'il ne le voit pas revenir dans le football pour le moment.

Larqué calme les Parisiens pour Zidane

« J’ai déjeuné à côté de Zizou. Le paradoxe, on en a rigolé, c’est qu’il y avait à la table à côté le directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Tout le monde s’est donné à cœur joie de faire le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Zizou. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland-Garros et pour la finale. Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service. Le PSG ? Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet », a alors lâché Larqué au micro de RMC sur sa rencontre avec Zinedine Zidane.