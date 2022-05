Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fofana, Clauss… Nouvelle annonce au RC Lens !

Publié le 28 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Alors que l’OM s’intéresserait notamment à Seko Fofana et Jonathan Clauss, du côté du RC Lens, Franck Haise a tenu à faire passer un message très fort.

Avec sa qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence cet été. Pablo Longoria va ainsi avoir du travail et pour cela, le président olympien regarderait notamment du côté du RC Lens. Auteurs d’une très grosse saison avec les Sang et Or, Seko Fofana et Jonathan Clauss auraient ainsi tapé dans l’oeil de l’OM. Des transferts qui seront toutefois loin d’être évidents comme l’a souligné Franck Haise, entraîneur du RC Lens.

« Le club ne vendra pas n’importe comment »

Cet été, Seko Fofana et Jonathan Clauss vont être très sollicités. Pour le RC Lens, l’intersaison promet d’être agitée. Mais pour L’Equipe , Franck Haise a été très clair, lâchant : « On sait très bien qu'il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n'importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux (de partir) et qu'après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens ». L’OM est prévenu.