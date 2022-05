Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fofana, Clauss… Le RC Lens prévient Longoria !

Publié le 25 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on regarderait au sein de l’effectif du RC Lens, étant notamment intéressé par Seko Fofana et Jonathan Clauss. Chez les Sang et Or, on a mis les choses au point à propos de ces dossiers.

Avec sa deuxième place de Ligue 1 et une qualification directe en Ligue des Champions, l’OM va devoir se renforcer en conséquence cet été. Jorge Sampaoli attend des renforts, Pablo Longoria va donc devoir s’activer pour trouver les perles rares pour l’entraîneur phocéen. Et le bonheur de l’OM pourrait se trouver au RC Lens. Au milieu de terrain, c’est Seko Fofana qui intéresserait les Marseillais et son coéquipier, l’arrière droit Jonathan Clauss serait aussi dans les petits papiers de Longoria.

« Aucun joueur n’a de bon de sortie. A l’inverse, personne n’est enfermé »

Alors que Seko Fofana et Jonathan Clauss ont brillé cette saison, le RC Lens devrait crouler sous les propositions. L’OM pourrait ainsi passer à l’occasion pour ces joueurs de Franck Haise. Interrogé sur ces dossiers, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, a expliqué lors de l’émission Lens Foot : « Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC ». Coordinateur sportif des Sang et Or, Florent Ghisolfi a lui ajouté : « On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c’est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si c’est joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. A l’inverse, personne n’est enfermé. A un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence. Aujourd’hui, on compte sur tout le monde ».