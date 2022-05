Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prêt à piller un club de Ligue 1 ?

Publié le 23 mai 2022 à 11h10 par La rédaction

A l’approche de l’ouverture du mercato, l’OM et Pablo Longoria seraient très attentifs aux performances de deux joueurs du RC Lens, et pas des moindres.

L’Olympique de Marseille a achevé la saison de Ligue 1 à la deuxième place du classement, validant sa qualification directe en phase de poules de la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Désormais, le club phocéen peut sereinement préparer la saison prochaine, en commençant par le marché des transferts. A quelques jours de l’ouverture de la fenêtre estivale, l’OM ne serait pas insensible aux prestations de deux pensionnaires du RC Lens.

Clauss et Fofana à l’OM ?

D’après les informations de Florent Germain pour RMC , Pablo Longoria, président de l’OM, serait attentif aux performances de Seko Fofana (27 ans) et Jonathan Clauss (29 ans), respectivement milieu de terrain et latéral droit du RC Lens, tous deux auteurs d’une saison remarquable avec les Sang et Or . Cependant, aucune offre de transfert n’aurait été formulée pour le moment, mais il ne serait pas impossible que Fofana et Clauss débarquent sur la Canebière cet été. A suivre...