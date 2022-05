Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé contrarié pour le transfert de Tchouaméni ?

Publié le 23 mai 2022 à 10h45 par Pierrick Levallet

À la recherche de plusieurs milieux de terrain en vue de la saison prochaine, le PSG continuerait de s’intéresser à Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé aurait d’ailleurs validé cette piste en interne. Mais plusieurs obstacles pourraient venir barrer la route du PSG dans le dossier.

Ce samedi soir, le PSG a mis un terme au feuilleton Kylian Mbappé en annonçant qu’il prolongeait jusqu’en juin 2025. Désormais, le club de la capitale peut se focaliser entièrement sur son mercato afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. La direction parisienne aurait d’ailleurs déjà fixé ses objectifs pour cet été en ciblant un nouveau défenseur, un nouvel attaquant pour remplacer Angel Di Maria et trois milieux de terrain. Pour ce dernier point, le PSG aurait déjà commencé son travail puisqu’il voudrait toujours Aurélien Tchouaméni. Et Kylian Mbappé ne serait clairement pas opposé à sa venue.

Plusieurs obstacles de taille s’opposent au PSG pour Tchouaméni

Selon les informations de L’Equipe , l’une des priorités du PSG au milieu de terrain serait donc Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque arriverait dans la capitale avec une place de titulaire déjà en poche, et Kylian Mbappé serait convaincu de l’intérêt de recruter son coéquipier en Équipe de France. Toutefois, la direction parisienne pourrait se heurter à plusieurs problèmes. En effet, Aurélien Tchouaméni privilégierait toujours la piste Liverpool pour son avenir. De plus, le Real Madrid ne devrait plus tarder à passer à l’action pour le joueur de 22 ans afin d’oublier l’échec avec Kylian Mbappé. Enfin, l’indemnité de transfert de l’AS Monaco - fixée à 100M€ - pourrait constituer un obstacle de taille puisque la somme ne serait pas si simple à réunir. Reste à voir si Aurélien Tchouaméni optera pour un avenir en Ligue 1 ou à l’étranger la saison prochaine, alors qu’il serait l’une des cibles de Luis Campos en cas d’arrivée de ce dernier au PSG.