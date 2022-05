Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp prêt à relancer le feuilleton Dembélé !

Publié le 29 mai 2022 à 0h45 par La rédaction

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé prendra fin le 30 juin prochain, il est encore difficile de savoir dans quel club évoluera le Français la saison prochaine. Son avenir semble se jouer entre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Chelsea, mais Liverpool serait également entré dans la course.

La situation a bien changé pour Ousmane Dembélé. Alors que le FC Barcelone souhaitait le départ de l’international français l'hiver dernier, Xavi a décidé de lui faire confiance, et l’ailier lui a bien rendu. Auteur de belles prestations, le joueur de 25 ans a terminé la saison en tant que meilleur passeur de Liga, et le Barça espère désormais le conserver. Toutefois, à seulement un mois de l’expiration de son contrat, le natif de Vernon a toujours des demandes salariales trop élevées pour les Blaugrana , et un départ semble plus que probable. Le mercato estival approche, et Liverpool, qui souhaite se renforcer offensivement, aurait coché le nom de Dembélé sur ses tablettes.

Liverpool s’intéresse à Ousmane Dembélé

Selon les informations de Sport , Ousmane Dembélé aurait un prétendant de plus. En effet, alors que l’international français suscite l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Chelsea, et que le FC Barcelone tente de lui faire prolonger son contrat, Liverpool aurait fait irruption dans ce dossier. Sadio Mané et Roberto Firmino pourraient faire leurs valises cet été, et les Reds seraient tenter de l’attirer. Le premier contact serait déjà établi entre les deux parties, et les négociations pourront commencer après la finale de la Ligue des champions, perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-0)